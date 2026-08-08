Un taglio netto, quasi un gesto simbolico per lasciarsi alle spalle un anno di grandi cambiamenti. Giorgio Locatelli ha deciso di rasarsi i capelli subito dopo aver terminato le registrazioni della nuova stagione di MasterChef Italia. Un look molto diverso da quello a cui ha abituato il pubblico in questi anni e che, racconta lo stesso chef, è arrivato in un momento particolarmente intenso della sua vita: «Ho perso mia mamma, abbiamo chiuso la "Locanda Locatelli" e aperto nella National Gallery di Londra. Ci sono stati tanti cambiamenti. Ho pensato che anche un taglio di capelli ci stesse perfettamente».

«Non so come mi sia venuto in mente – ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera – Qualcuno lo vede come un atto di coraggio. Forse pensano che, se li tagli, non ricrescono? In realtà i capelli ricrescono a tutti. Per molto tempo, siccome detesto andare dal parrucchiere, li lasciavo crescere per uno o due anni e poi li tagliavo a zero. Ricominciavo sempre da capo, perché mi dava una grande sensazione di libertà, di cambiamento, di idee nuove».

Intanto la carriera televisiva dello chef di Vergiate, da anni trasferito a Londra, continua a muoversi sui due lati della Manica. Dopo nove anni a MasterChef Italia, Locatelli ha partecipato per la prima volta anche a Celebrity MasterChef UK.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata