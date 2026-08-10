Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri, segno per segno!

Ariete: Una risata condivisa con la persona giusta vale molto più di mille discorsi seri rimasti in sospeso tra voi.

Toro: State rimuginando su una decisione già presa. Fidatevi della scelta fatta e smettete di tornarci sopra.

Gemelli: Qualcosa che davate per scontato si rivela prezioso solo ora che rischiate seriamente di perderlo per sempre.

Cancro: Un complimento sincero, fatto al momento giusto, può aprirvi una strada che credevate ormai sbarrata.

Leone: Avete bisogno di silenzio, non di consigli. Concedetevi una pausa lontano dal rumore e dalle pretese altrui.

Vergine: Chi vi è accanto nota i vostri sforzi anche quando tacete. La gratitudine arriverà, magari in forma inattesa.

Bilancia: Un vecchio sogno messo in un cassetto torna a bussare. Forse non è poi così tardi per dargli una chance.

Scorpione: La generosità che dimostrate verrà ricambiata, ma in un modo che non avreste mai immaginato.

Sagittario: Smettete di confrontarvi con gli altri: ognuno corre su una pista diversa e con un passo tutto suo.

Capricorno: Una piccola vittoria personale merita di essere celebrata. Non sminuitela perché agli altri sembra banale.

Acquario: Vi pesa una parola detta di troppo. Un gesto semplice basterà a rimettere le cose al loro posto...

Pesci: Il bisogno di controllare ogni dettaglio vi sfinisce. Provate a lasciare che qualcosa, accada da sé.

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