La rilettura moderna del mito di Prometeo aprirà in piazza Santa Caterina a Sassari il cartellone estivo firmato da CeDAC/Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con la direzione artistica di Valeria Ciabattoni. L'appuntamento è per il 6 luglio alle 21 con il “Prometeo” di “Eschilo” per la regia di Gabriele Vacis, con i giovani attori di PEM per riscoprire il fascino dell'antica tragedia.

Questi gli altri titoli. Il 12 luglio è in programma “Figurini”, un coinvolgente spettacolo comico-teatral-musicale dai toni vagamente surreali e dadaisti con Gipo Di Napoli e la Bandakadra, brillante e eclettica formazione di fiati e percussioni capace di spaziare tra differenti generi e stili. Il giorno dopo, il 13, la proposta è “Il settimo giorno lui si riposò, io no”, uno spettacolo ideato e interpretato dalla blogger e scrittrice Enrica Tesio, già autrice di “Tutta la stanchezza del mondo” (Bompiani, 2022) e dalla cantautrice Andrea Mirò, per una narrazione a due voci che diventa quasi un diario in pubblico di acrobazie e “fatiche” del vivere quotidiano.

Chiuderà la rassegna il 20 luglio “La Matematica dei Greci” raccontata da Piergiorgio Odifreddi, per la regia di Sergio Maifredi, per riscoprire opere e autori fondamentali dell'antichità e la loro influenza sulla cultura occidentale (e non solo).

