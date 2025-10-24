Domenica 26 ottobre, alle 19 al Teatro comunale “Andrea Parodi” di Porto Torres va in scena lo spettacolo “Dante tra le fiamme e le stelle”, di e con Matthias Martelli, attore teatrale di fama internazionale. Con il suo personale teatro “giullaresco”, Martelli porta in scena il vissuto di Dante Alighieri, dall’infanzia all’esilio, intrecciando vita e versi della Vita Nova e della Divina Commedia. Accanto a lui, la violoncellista Lucia Sacerdoni, in un dialogo tra musica e parola che restituisce il ritratto umano e poetico di Dante.

Tra humour, leggerezza e intensità, Martelli mostra il volto fragile e geniale del poeta, offrendo una sintetica e anti-accademica ‘lezione’ con l’intento di far appassionare giovani e adulti alla figura del sommo poeta. Matthias Martelli è attore, drammaturgo, giullare. Fautore di un teatro che unisce parola, fisicità e mimica, vincitore del “premio Nazionale di Cultura Frontino - Montefeltro” (2017) nella sezione “Stili, figure e pratiche della cultura”.

Nel 2019 e nel 2024 ha interpretato Pierino e il lupo insieme all’orchestra del Teatro Regio di Torino.,

