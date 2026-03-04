Un'immersione nel jazz afro-cubano, con uno dei suoi migliori interpreti mondiali: giovedì 5 le luci del Bflat di Cagliari si accenderanno per Jorge Luis Pacheco, cantante e pianista cubano di fama internazionale, sul palco in versione solista. Noto per le acclamate, elettrizzanti performance, Pacheco aprirà il concerto alle 21 nel locale di via del Pozzetto 9.

Definito da Jazz Times come una rivelazione nel genere, l'artista ha negli anni conquistato pubblico e critica in tutto il globo, arrivando a vincere la prestigiosa competizione Montreux Jazz Piano Solo nel 2014, davanti a una giuria guidata da Quincy Jones. E ciò grazie all'eclettico sound, che vede mischiarsi ritmi afro-cubani, jazz e soul contemporanei e persino elementi di musica classica, in un linguaggio potente, espressivo e costruito con talento.

Originario dell'Avana e pienamente erede della ricca cultura musicale di Cuba, Pacheco vanta il tutto esaurito già dal debutto all'iconico Lincoln Center, nel 2015: da allora è giunto ad altri santuari del jazz, come l'Apollo Theater, il Kennedy Center e il londinese Ronnie Scott’s, e nei celebri festival SFJazz, Blue Note, Monterey e New Orleans, fino alle masse oceaniche dell'ungherese Sziget. Numerose pure le collaborazioni, con artisti come Wynton Marsalis, Lenny White, Bill Evans e Snarky Puppy, oltre che con i leggendari connazionali del Buena Vista Social Club.

