Un'immersione nel jazz afro-cubano, con uno dei suoi migliori interpreti mondiali: giovedì 5 le luci del Bflat di Cagliari si accenderanno per Jorge Luis Pacheco, cantante e pianista cubano di fama internazionale, sul palco in versione solista. Noto per le acclamate, elettrizzanti performance, Pacheco aprirà il concerto alle 21 nel locale di via del Pozzetto 9

Definito da Jazz Times come una rivelazione nel genere, l'artista ha negli anni conquistato pubblico e critica in tutto il globo, arrivando a vincere la prestigiosa competizione Montreux Jazz Piano Solo nel 2014, davanti a una giuria guidata da Quincy Jones. E ciò grazie all'eclettico sound, che vede mischiarsi ritmi afro-cubani, jazz e soul contemporanei e persino elementi di musica classica, in un linguaggio potente, espressivo e costruito con talento

Originario dell'Avana e pienamente erede della ricca cultura musicale di Cuba, Pacheco vanta il tutto esaurito già dal debutto all'iconico Lincoln Center, nel 2015: da allora è giunto ad altri santuari del jazz, come l'Apollo Theater, il Kennedy Center e il londinese Ronnie Scott’s, e nei celebri festival SFJazzBlue NoteMonterey New Orleans, fino alle masse oceaniche dell'ungherese Sziget. Numerose pure le collaborazioni, con artisti come Wynton MarsalisLenny White, Bill Evans e Snarky Puppy, oltre che con i leggendari connazionali del Buena Vista Social Club.

© Riproduzione riservata