Cantare il mito con una concezione moderna del rapporto tra parola, melodia e racconto epico. “Demetra” è un prodotto nato in Sardegna: testi e musiche sono dello scrittore cagliaritano Giuseppe Elia Monni, tra i protagonisti c'è il tenore portotorrese Francesco Demuro e la produzione è della Open Service Communication, azienda con sede a Cagliari che si occupa di telecomunicazioni. Il progetto ha suscitato l'interessa della Cina e “Demetra” debutterà dal 20 al 26 marzo a Chengdu, capoluogo del Sichuan con oltre 21 milioni di abitanti.

La nuova formula prende il nome di MitoCanto e fonde scrittura operistica, tensione drammatica e immediatezza melodica in una forma aperta e cross-mediale. “Demetra” non è pensata come opera confinata al solo palcoscenico teatrale, ma come progetto cross-mediale, con una visione che guarda anche allo sviluppo di una miniserie televisiva interamente cantata.

A Chengdu saranno presentati brani selezionati dell’opera in un programma che valorizza il dialogo tra culture, affiancando la nuova scrittura di Monni a pagine di repertorio italiano e Mediterraneo. Accanto a Demuro, saranno protagonisti anche altri cantanti di fama internazionale, come Elisa Verzier, Guido Loconsolo e Carlo Raffaelli e la Chengdu Symphony Orchestra, tra le principali istituzioni musicali cinesi.

