L'opera “Demetra” di Giuseppe Elia Monni debutta in CinaL'innovativa formula del MitoCanto ha come protagonista il tenore Francesco Demuro
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Cantare il mito con una concezione moderna del rapporto tra parola, melodia e racconto epico. “Demetra” è un prodotto nato in Sardegna: testi e musiche sono dello scrittore cagliaritano Giuseppe Elia Monni, tra i protagonisti c'è il tenore portotorrese Francesco Demuro e la produzione è della Open Service Communication, azienda con sede a Cagliari che si occupa di telecomunicazioni. Il progetto ha suscitato l'interessa della Cina e “Demetra” debutterà dal 20 al 26 marzo a Chengdu, capoluogo del Sichuan con oltre 21 milioni di abitanti.
La nuova formula prende il nome di MitoCanto e fonde scrittura operistica, tensione drammatica e immediatezza melodica in una forma aperta e cross-mediale. “Demetra” non è pensata come opera confinata al solo palcoscenico teatrale, ma come progetto cross-mediale, con una visione che guarda anche allo sviluppo di una miniserie televisiva interamente cantata.
A Chengdu saranno presentati brani selezionati dell’opera in un programma che valorizza il dialogo tra culture, affiancando la nuova scrittura di Monni a pagine di repertorio italiano e Mediterraneo. Accanto a Demuro, saranno protagonisti anche altri cantanti di fama internazionale, come Elisa Verzier, Guido Loconsolo e Carlo Raffaelli e la Chengdu Symphony Orchestra, tra le principali istituzioni musicali cinesi.