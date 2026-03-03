Cosa dicono le stelle per il 3 marzo 2026La giornata segno per segno
Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 3 marzo 2026.
Ariete: La vostra voglia di fare è invidiabile, ma non tutti vanno alla vostra velocità. La calma è una buona consigliera.
Toro: I soldi sono al centro delle vostre priorità in questo periodo. Valutate di farvi aiutare da un professionista.
Gemelli: Le opportunità non vi mancano, ma dovete capire a quale vale la pena dire di “sì”. Rifletteteci!
Cancro: Quella persona sta flirtando con voi? Spetta a voi decidere che svolta volete dare alla situazione.
Leone: Fate valere le vostre competenze! I vostri superiori lo noteranno e vi premieranno a tempo debito.
Vergine: Quando la stanchezza aumenta, dormire bene aiuta. E voi come riposate? Curate la vostra igiene del sonno.
Bilancia: L’arte e la natura vi offrono la cura per il vostro nervosismo. Organizzate una gita in vista del weekend.
Scorpione: Giocate di strategia: vi permetterà di prendere un vantaggio su un collega che vuole darvi filo da torcere...
Sagittario: Mettete a fuoco i vostri obiettivi. Il vostro lavoro ne gioverà e riceverete la stima di superiori e colleghi.
Capricorno: Il vostro corpo risentirà favorevolmente di una routine sana e costante. È la mossa migliore per sentirsi giovani.
Acquario: Avete mille idee ma poche energie fisiche... o siete solo un po’ pigri? Fate uno sforzo in più!
Pesci: Mettete la vostra creatività in cucina per rilassarvi e per stupire chi amate con una cena diversa dal solito.