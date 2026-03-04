Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 4 marzo 2026.

Ariete: Oggi agire d’impulso vi porterà fortuna. A volte occorre forzare un po’ la mano. “Aiutati che il ciel ti aiuta”!

Toro: Eliminate ciò che non è più sostenibile. Dire qualche “no” in più vi farà sentire subito più liberi e sereni.

Gemelli: Un progetto prende forma: confrontatevi con le altre persone coinvolte per raggiungere l’obiettivo.

Cancro: Vi basterà un abbraccio di chi amate per dipanare le nubi che offuscano la vostra mente.

Leone: Qualcosa inizia a smuoversi: vedrete che l’impegno e gli sforzi fatti saranno ben premiati.

Vergine: È la giornata giusta per fare una chiacchierata importante. Potrebbe aiutare a migliorare un rapporto.

Bilancia; Qualcuno potrebbe mettere in crisi gli schemi che avete applicato fino a oggi nelle relazioni...

Scorpione: Tutto evolve, nulla si distrugge. Lasciatevi guidare da questa massima per affrontare certi eventi...

Sagittario: La stanchezza mentale potrebbe rendervi dispersivi. È meglio che riposiate, per tornare concentrati.

Capricorno: Fate valere la vostra esperienza. Potrebbe essere che i colleghi non apprezzeranno, ma vi importa?

Acquario: Siete così cervellotici che a volte vivete solo nella vostra testa. Agite, il mondo adora la vostra brillantezza!

Pesci: Il cinema è la via più sicura per sognare a occhi aperti. Un film è ciò che vi ci vuole per rilassarvi.

