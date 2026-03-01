Dopo il sold out delle precedenti date, questa sera, domenica 1 marzo, alle ore 19 il sipario del Teatro Si e Boi di Selargius si alzerà su “Maa veramente”, lo spettacolo di Daniele Contu pronto a conquistare il pubblico con la sua comicità tagliente e il suo sguardo ironico sulla quotidianità.

Uno show che promette risate, ritmo e momenti di riflessione leggera ma mai banale.

“Maa veramente” è più di un semplice titolo: è un’esclamazione che tutti, almeno una volta, abbiamo pronunciato davanti alle assurdità della vita di tutti i giorni.

Ed è proprio da queste piccole grandi contraddizioni che Congiu trae ispirazione per costruire un racconto scenico brillante e coinvolgente.

Con il suo stile diretto e autentico, l’artista porta sul palco situazioni in cui è facile riconoscersi: incomprensioni generazionali, manie moderne e paradossi sociali diventano materiale prezioso per una narrazione comica che alterna monologhi serrati a momenti di improvvisazione.

Il pubblico può aspettarsi uno spettacolo dinamico, capace di mescolare leggerezza e intelligenza, con quella cifra espressiva che contraddistingue Congiu e che negli anni gli ha permesso di costruire un rapporto sincero con gli spettatori.

“In un'epoca in cui la routine ed il pessimismo sembrano prevalere, questo Show ribalta ogni convenzione - spiega Daniele Contu - trasformando il semplice atto di ridere in un vero e proprio atto di ribellione”.

La stand-up Comedy di Daniele Contu è una vera rivoluzione teatrale, una performance unica dove la comicità brillante e provocatoria della stand-up si fonde con la sorprendente presenza scenica di personaggi iper-realistici: con un risultato che è qualcosa di mai visto prima, che stordisce il pubblico.

Lo spettacolo offre un mix inedito di comicità, ventriloquismo e narrazioni ironiche che raccontano in modo irriverente le dinamiche familiari e le contraddizioni della società moderna.

Con il suo stile unico Daniele Contu invita il pubblico a lasciarsi alle spalle le banalità quotidiane e a riscoprire il piacere di ridere insieme mentre, Ignazzino, con il suo spirito provocatorio, sfida le convenzioni e accende la scena.

L.P.

© Riproduzione riservata