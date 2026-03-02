Cosa dicono le stelle per il 2 marzo 2026La giornata di oggi secondo le previsioni degli Astri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete: Siete impazienti, ma ricordatevi che le cose non accadono tutte insieme. Il meglio capita a chi sa aspettare...
Toro: Non strafate sul lavoro, se vi sentite stanchi. È meglio stabilire delle priorità in cui usare le energie.
Gemelli: Oggi rallentate. Lavorare sempre a ritmi alti è controproducente: trovate del tempo per voi stessi.
Cancro: Pianificate al meglio gli impegni dei prossimi giorni, sia lavorativi che sociali. Gestirete meglio gli imprevisti!
Leone: Sentite che qualcuno vi sottovaluta: per ora limitatevi a osservare la situazione senza reagire impulsivamente.
Vergine: La vostra precisione oggi verrà premiata: riuscirete a fare ordine e a ottimizzare un processo lavorativo.
Bilancia: Non prendete decisioni affrettate. Se venite coinvolti in un lavoro già iniziato, datevi il tempo di capire.
Scorpione: Per avere successo non occorre stare sempre in prima linea: a volte il merito va a chi è dietro le quinte...
Sagittario: Avete voglia di libertà, ma il partner potrebbe fraintendere. Spiegate meglio come vi sentite e cosa desiderate.
Capricorno: La vostra disciplina vi permetterà di far fronte anche alle situazioni più complesse e non passerete inosservati.
Acquario: Le idee certo non vi mancano, e sono anche brillanti, ma dovete incanalarle un po’ meglio.
Pesci: Gli stimoli esterni vi turbano più del solito... ma qual è la vera ragione del vostro malessere.