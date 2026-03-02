Nuovo lutto nel mondo della musica in Sardegna.

A pochi giorni dalla scomparsa di Francesco Sotgiu, batterista e polistrumentista, considerato uno dei musicisti più creativi della scena jazz italiana, questa mattina è morto Paolo Nonnis.

Nato a Selargius settantasei anni fa, batterista, Paolo Nonnis ha portato la sua musica un po’ ovunque. Negli anni ’60 già suonava nelle navi da crociera, ma è soprattutto negli anni settanta e ottanta che, tra Filadelfia e Los Angeles ha potuto perfezionare il suo stile, tra rock e jazz.

Proprio nella metropoli losangelina, nel 1985, ha dato vita alla “Paolo Nonnis Big Band”, collaborando con artisti internazionali e con il sassofonista Steve Marcus.

Nel 1989, nella rassegna Jazz in Sardegna, ha guidato la Buddy Rich Orchestra, e negli anni novanta e fino al 2015 ha fatto la spola tra gli Stati Uniti e l’isola, per poi stabilirsi definitivamente in Sardegna con la “Paolo Nonnis Maxi Band” e la “Paolo Nonnis Orchestra”, tutte band formate esclusivamente da musicisti sardi.

Negli ultimi anni si era dedicato anche all’insegnamento formando decine di giovani e meno giovani batteristi.

© Riproduzione riservata