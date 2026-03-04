Continuano a far volare la voce e i sogni Massimo Ranieri che torna al teatro Comunale di Sassari. Domenica 22 marzo alle ore 21 porterà sul palco "Tutti i sogni ancora in volo".

Ideato e scritto insieme a Edoardo Falcone, il concerto- spettacolo completo intreccia canto, recitazione, sketch divertenti e racconti inediti, in perfetto equilibrio tra emozione e leggerezza. Ranieri si presenta al pubblico con la sua consueta energia e generosità, attraversando il repertorio che ha segnato intere generazioni, da "Rose Rosse" a "Perdere l’Amore", fino ai brani più recenti.

Tra i momenti più intensi della serata anche "Lettera di là dal mare", vincitrice del Premio della Critica al Festival di Sanremo 2022, accanto a nuovi brani scritti per lui da grandi firme della canzone italiana come Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi e Giuliano Sangiorgi. Le canzoni fanno parte dell’album omonimo uscito lo scorso anno, impreziosito dalla produzione musicale dell’artista internazionale Gino Vannelli, e rappresentano un capitolo attuale e raffinato del suo percorso artistico.

Sul palco con lui una big band: Danilo Riccardi al pianoforte, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, Andrea Pistilli e Tony Pujia alle chitarre, Stefano Puglisi al basso, Max Filosi al sax, insieme alle cantanti musiciste Cristiana Polegri, Valentina Pinto e Giovanna Perna, per uno spettacolo elegante, dinamico e coinvolgente.

L’evento è organizzato dall’Associazione Il Leone e le Cornucopie di Golfo Aranci.

© Riproduzione riservata