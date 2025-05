“Con Le villi Puccini ha fatto però soprattutto una cosa straordinaria: è stato il primo a inserire in un’opera i ballabili e la voce narrante” ha spiegato Alberto Gazale, che si fa in tre: non solo direttore artistico, ma anche regista e baritono (interpreta Guglielmo Wulf). Al Circolo Sassarese è stata presentata l'opera che aprirà la stagione organizzata dall'ente Marlaisa de Carolis: “Giselle around Le villi” andrà in scena il 23 e 25 maggio al teatro Comunale di Sassari.

Il progetto co-prodotto col teatro del Giglio di Lucca, mette insieme Le Villi di Giacomo Puccini e Giselle di A. Charles Adam. Sergio Oliva e Silvano Corsi firmano adattamento e trascrizioni, a dirigere l’orchestra de Carolis sarà Beatrice Venezi. Nel cast anche Cataldo Russo, nella parte dell’Uomo delle vita reale.

Nel corso della presentazione sono intervenuti anche il mezzosoprano moscovita Anastasia Boldyreva (Anna) e il tenore Carlo Ventre nel ruolo di Roberto.

Il maestro Oliva ha eseguito quindi al pianoforte uno dei brani originali dell’opera in scena, da lui composto come raccordo tra due importanti momenti. L’esecuzione è stata accompagnata da un breve passo a due interpretato dai due ballerini solisti del cast: Corinne De Bock e Maxime Mathieu Quiroga.

