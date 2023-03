Per i tanti appassionati una serata musicale al Museo Archeologico di Olbia, domani dalle 18.00, celebrerà Lucio Dalla e Lucio Battisti, i cantautori italiani che, nati a un giorno di distanza, il 4 e il 5 marzo del 1943, avrebbero compiuto ottant’anni.

“Ottanta voglia di Lucio”, con il patrocinio del Comune di Olbia, vede in scena le band Fronte del Porto, Anonimo e Le Nuvole che ripercorreranno i maggiori successi dei due grandi della musica italiana. Sarà anche l’occasione per una raccolta fondi a favore dell’associazione di volontariato Auser che, ad Olbia, si occupa principalmente dell’accompagnamento gratuito, anche fuori città, degli anziani bisognosi. Nella sede di Via Padova è presente anche un servizio di sartoria solidale.

Durante la serata, ad ingresso libero, sarà presente il banchetto dei volontari dell’associazione che metterà in mostra le creazioni delle sarte e le magliette con il logo del concerto-tributo acquistabili ad offerta. Per info o richieste di accompagnamento è possibile contattare lo 0789 26777, tutti i pomeriggi dei giorni feriali, dalle 15 alle 18; a breve il servizio sarà potenziato grazie all’entrata in servizio di un secondo mezzo in comodato d’uso che il Comune consegnerà alla sezione olbiese.

