Un'intera giornata di musica elettronica, socialità e animazione per i più piccoli nel verde delle colline di Ussana, a Campidarte: a tre anni dalla prima edizione, questo sabato fa ritorno la rassegna di dj-set all'aperto "Ohh Wax", in una "Halloween edition" realizzata in collaborazione con i collettivi Sway Records e Ground Loop.

A partire dalle ore 12 apriranno le porte dell'agriturismo-club e, passata l'ora di pranzo, avrà inizio alle 14:30 un altro capitolo della rassegna "Campidarteatro" con lo spettacolo circense "ReTornable", di e con Gaspar Uriel Perissinotti della compagnia Teatro del Sottosuolo.

Dalle 15 invece avrà inizio la musica, con la gestione della consolle spartita tra le tre realtà organizzatrici della giornata: a rappresentare Ohh Wax ci sarà il fondatore e selector Andrea Young, veterano dell'era Harder Times, mentre Sway Records potrà contare sul dee-jaying vinilico di Andrea Cadelano. La chiusura sarà poi affidata ai tre membri di Ground Loop, andando a selezionare le ultime tracce dell'evento che terminerà alle 22.

