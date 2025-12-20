Portare le nuove, grandi proposte della musica isolana nel cuore dell'Ogliastra, proprio sotto il periodo natalizio: Jazzin' Sardegna e Medinsard spostano i riflettori da Cagliari e Sassari per gli ultimi appuntamenti di questo 2025, con Que Viva Big Band, rassegna che promuove il valore della musica dal vivo, in una collaborazione duratura con l'Orchestra Sardica di Paolo Nonnis.

Si partirà con Matteo Leone (21 dicembre) a Bari Sardo, mentre Arrogalla & Tumbarinos de Gavoi (23 dicembre) e Stefania Secci Rosa con il suo quartetto (28 dicembre) suoneranno a Lanusei.

Mentre le date venture si amplieranno anche al Medio Campidano, nelle tre date resta centrale il territorio ogliastrino, dove le nuove produzioni Medinsard potranno essere finalmente presentate in tutta loro energia live. Il polistrumentista e cantante Matteo Leone, in solo, porterà per le famiglie con piccoli dai 0 ai 6 anni – in una proposta targata La Musica che gira in tondo – lo spettacolo "In viaggio dall'America all'Africa" al Centro Civico di Bari Sardo. Dalle 11 di domenica 21, genitori e bambini saranno guidati fra sonorità e ritmi di luoghi e idiomi lontani, cari però all'artista.

Alle 21 di martedì 23 Piazza del Fico a Lanusei sarà invece il teatro di "Tumbarinos in Dub", collaborazione tra il producer Arrogalla (Francesco Medda) e i Tumbarinos di Gavoi, orchestra tradizionale sarda con tumbarinos, flauti di canna, triangolo, tumborro e voci. In quest'occasione, aperta a tutta la comunità, prenderà vita un esperimento che è il primo nel suo genere, in un incontro stratificato e politiritmico di elettronica, dub, musiche ancestrali e suoni della natura, con beat sintetici che sobbalzano affianco ai balli sardi tra improvvise interferenze elettroacustiche.

La chiusura di domenica 28 vedrà ospite Stefania Secci Rosa e il suo quartetto, con Elisa Lombardo (seconda voce), Francesca Puddu (chitarra e voce) e Simone Soro (violino), per le 11 nell'Aula Consiliare lanuseina di via Roma 100. Cantante di fama internazionale, laureata al Conservatorio di Cagliari e specializzatasi poi al Royal Birmingham, esordisce vincendo nel 2006 la borsa di studio offerta da Ai Confini tra Sardegna e Jazz: e Secci Rosa arriva al suo debutto in studio con "Sola", primo album di canzoni originali, presentato in anteprima allo European Jazz Expo di Cagliari nel 2021. Già portato dal vivo a numerosi festival come Time in Jazz, International Jazz Expo, Ghe Semmo (Genova) e Glocal Sound (Torino), oggi "Sola" viene rieseguito per le famiglie e i bambini dai 0 a 6 anni.

Que Viva Big Band è supportata dalla Scuola civica di musica per l'Ogliastra e le associazioni InCoro di Guspini e contattosonoro. Gode inoltre del contributo di Ministero della Cultura, Regione e Fondazione Sardegna.

