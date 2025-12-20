La comunità vinilica isolana si riunisce nel capoluogo per un ultimo, importante appuntamento di questo 2025, con alcuni ospiti davvero speciali: Opificio Innova accoglierà i visitatori dalle 9:30 di domenica, per un'intera giornata di fiera del disco con Vinyl Sardinia. Con ben dieci stand e oltre diecimila pezzi in esposizione, tra cd, vinili e rarità, questa diciannovesima edizione vedrà anche i live di Joe Perrino & The Mellowtones e Juri Deidda in duo.

Unica fiera del disco riconosciuta a livello nazionale e con ingresso gratuito, già dalle 11 la manifestazione partità con la musica dal vivo: la storica band The Mellowtones si esibirà con Serena Locci alla voce – con alcune apparizioni anche di altri musicisti dell'indie rock sardo – reinterpretando insieme il repertorio classico di Joe Perrino e il gruppo, con il primo presente agli stand per firmare le copie del nuovissimo e partecipato "Rane'n'Roll Reloaded", sia in cd che vinile.

Il secondo concerto è per le 17 con Juri Deidda al sassofono, accompagnato da Paolo Assiero Brà al contrabbasso, con i due che eseguiranno dal vivo “Secondo Mè – Fabrizio De Andrè in Musica”, presentato anch'esso in vinile, in un lavoro dove Deidda ripercorre alcuni temi cari all'autore e che si è visto riconosciuto dalla Fondazione dedicata all'autore.

Entrambe le esibizioni termineranno con le interviste agli artisti: Giuseppe Pionca dialogherà con i Mellowtones, mentre Deidda sarà in compagnia di Gino Scarpa.

Una nicchia che la Sardegna vede crescere anno dopo anno in Sardegna, e che sempre più frequentemente organizza mercati, esposizioni e incontri, con un pubblico che va ormai dai collezionisti e conoscitori sino ai curiosi. Presenti inoltre le due etichette indipendenti For Monster Records (Roma) e Desvelos Records, del capoluogo.

