Porto Torres, al Palazzo del Marchese i Cantori della ResurrezioneUn percorso musicale con un repertorio tradizionale che attraversa secoli e Paesi diversi per raccontare il Natale
Ancora musica corale in occasione delle festività natalizie. Domenica 21 dicembre alle 18.30, la elegante cornice del Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres, ospiterà il concerto di Natale dei Cantori della Resurrezione diretti dal maestro Fabio Fresi, con brindisi finale.
Un percorso musicale con un repertorio tradizionale che attraversa secoli e Paesi diversi per raccontare il Natale, dalla gioia dell’annuncio al silenzio della Natività. Accanto ai canti di luce e speranza, il brano “Lully, Lulla, Lullay” ricorda il dolore dei bambini innocenti, rendendo questo racconto antico profondamente attuale, legata alla tematica sulla sofferenza dei popoli che vivono le atrocità della guerra.
Ninne nanne, melodie popolari e grandi classici accompagneranno gli ascoltatori verso un Natale intimo e condiviso.
L’evento – a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti – è realizzato con il contributo del Comune e si inserisce nel ricco calendario del Natale Turritano.