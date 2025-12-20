Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astr!

Ariete: Dopo tanto stress e impegno sul lavoro, le feste si avvicinano. Godetevi la giornata con i vostri cari.

Toro: In questo periodo siete tutto lavoro e zero sentimenti. Un incontro inaspettato ribalterà la situazione...

Gemelli: Vi sentite annoiati e senza stimoli, ricordate che a volte basta solo guardare la realtà con occhi diversi...

Cancro: Spesso lasciate che le vostre emozioni prendano il sopravvento. Meglio giudicare con più obiettività.

Leone: Guardate all’anno che è passato e ringraziate tutti coloro che vi sono stati vicini nei momenti più difficili.

Vergine: Fidatevi del vostro istinto. Anche quando gli altri non vi capiscono, andate avanti, dritti per la vostra strada!

Bilancia: In questo momento di frenesia, il vostro equilibrio influisce positivamente sull’ambiente famigliare.

Scorpione: Attenti agli imprevisti, potrebbero rovinare i vostri progetti anche se avete pianificato tutto alla perfezione...

Sagittario: Alcuni cambiamenti improvvisi nei vostri piani vi fanno innervosire? Lasciatevi andare e siate più flessibili!

Capricorno: Siete sempre alla ricerca della perfezione, fermatevi un attimo e godetevi le conquiste fatte quest’anno!

Acquario: Le feste sono il momento ideale per godersi del tempo in famiglia, ma anche per ricaricarvi in solitudine.

Pesci: Il vostro cuore batte forte per qualcuno, ma non sapete bene che fare... è ora che prendiate l’iniziativa!

