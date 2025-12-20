Torna Enjoy Parade nel sassarese con la musica del clubbing europeo. Il nuovo appuntamento è previsto per oggi nella main room del “Blu Star” di Ossi e avrà come protagonista Tatanka, leggenda della techno internazionale e punto di riferimento iconico della cultura clubbing europea. L’artista ha suonato alla console nei più importanti club e festival internazionali tra cui Awakenings, Time Warp, Sónar, Monegros Desert Festival e Love Parade, mettendo il suo marchio techno sulla scena internazionale.

L’Enjoy Parade, progetto in corso nell’isola da 14 anni, ha attraversato luoghi simbolo come la pineta e la spiaggia di Porto Ferro, il Parco di Balai, il Castello di Osilo e il Parco dei Suoni di Riola Sardo.

Ora, mantenendo la vocazione internazionale, si trasferisce nei club. Promosso da FL Comunicazione, Enjoy Parade proseguirà con ulteriori appuntamenti che vedranno protagonisti artisti di respiro internazionale, tra cui Daniele Mondello, atteso il 24 a Bosa.

