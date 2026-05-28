La scuola civica di musica Fabrizio de Andrè, di Porto Torres, ospiterà sabato 30 maggio alle 20.30, il recital pianistico di Luca Delogu, nuovo appuntamento della rassegna “Musicando per la città – I concerti della primavera”. Pianista formatosi al Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, Luca Delogu ha intrapreso un percorso artistico caratterizzato da una costante attività concertistica e didattica, distinguendosi anche come pianista accompagnatore e partecipando a numerose masterclass con musicisti di rilievo internazionale.

Nel corso degli anni ha preso parte a concerti e rassegne in diversi centri della Sardegna, proponendo repertori che spaziano dalla musica classica alla musica per il cinema.

Il concerto offrirà al pubblico un itinerario musicale tra classicismo e romanticismo, attraverso alcune delle pagine più celebri e intense della letteratura pianistica europea, mettendo in luce la varietà espressiva del pianoforte e la profondità interpretativa dell’autore.

La serata si apre con la Sonata KV 332 di Wolfgang Amadeus Mozart, opera luminosa ed elegante nella quale convivono equilibrio formale, cantabilità e brillantezza tecnica. Il programma prosegue con due improvvisi di Franz Schubert, l’op. 142 n. 2 e l’op. 90 n. 2, composizioni che esprimono pienamente il lirismo del compositore viennese. Nella seconda parte del recital trova spazio la celebre Sonata op. 13 “Patetica” di Ludwig van Beethoven, una delle opere più emblematiche del repertorio pianistico di ogni tempo.

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