Tre giorni a Sassari con Simone Simonelli, primo clarinetto del Teatro San Carlo di Napoli. Domani terrà una masterclass di approfondimento negli spazi della Biblioteca Francescana di Santa Maria di Betlem, dove domenica alle 16 si concluderà con il Concerto finale dell’ensemble di clarinetti.

Simonelli ha già ricoperto il ruolo di Primo clarinetto nell'Orchestra Gran Teatro La Fenice di Venezia, e ha al suo attivo numerosi concerti sia come solista che come componente di numerose orchestre prestigiose: Teatro alla Scala di Milano, Filarmonica della Scala di Milano, Gran Teatro La Fenice, Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra Sinfonica Nazionale Rai di Torino, Teatro San Carlo di Napoli, Orchestra Comunale di Bologna solo per citarne alcune.

Il concerto è inserito all’interno della programmazione del Festival Contrasti 2026-Spring Edition, organizzato dall’associazione Contrapunctum ETS diretto da Laura Cocco, uno spazio di incontro tra linguaggi musicali, generazioni e visioni artistiche, nato per offrire al pubblico esperienze di alto valore culturale.

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