Le risate saranno assicurate, ma al termine dello spettacolo di 50 minuti ogni spettatore si porterà a casa importanti spunti di riflessione. Tutto pronto per il debutto ufficiale di “SINFONIA 220V” , lo spettacolo del clown contemporaneo Riccardo Serra, artista della compagnia professionista regionale Le Voci di Astarte, fondata nel 2018 nel Sulcis, e diretta da Sabrina Barlini. Lo spettacolo andrà in scena per la prima volta sabato alle 20 a Casa Saddi, a Cagliari, nell'ambito della Rassegna teatrale "E-stiamo al Parco" organizzata e diretta da Il Crogiuolo. Lo spettacolo prodotto dalle Voci di Astarte, per la regia di Giada Rani, è ambientato durante la Seconda guerra mondiale: il personaggio è un disertore, che per sfuggire alla chiamata le armi si nasconde in una casa per due anni. Riccardo Serra, artista nato a Sarroch, ha accumulato esperienza girando l’Europa: dalla giocoleria e agli spettacoli di strada, il passo verso una nuova forma di clownerie più moderna è stato breve.

«Nel circo tradizionale il clown ha il compito di riempire i buchi di scena, nella visione più contemporanea, invece, ha il compito sì da far sorridere, ma la sua performance porta anche lo spettatore a riflettere – spiega Riccardo Serra -, sono molto felice di debuttare con “SINFONIA 220V”, che utilizza una forma di spettacolo ancora poco utilizzata, ma incredibilmente significativa. Sarà un viaggio catartico, un’esperienza unica che permetterà agli spettatori di divertirsi ma, allo stesso tempo, riflettere sul male assoluto del mondo, la guerra, e sul dramma interiore di un uomo che si nasconde per poterle sfuggire».

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