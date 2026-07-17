Il Red Valley svela la line-up definitiva del 2026, completando il quadro degli artisti ufficializzati nei mesi scorsi con Anna – all’anagrafe Anna Pepe, che ai primi di luglio aveva già annunciato il suo ritorno a Olbia per il 14 agosto – Mara Sattei, 18K, Euroclub, Le-One, LILCR, Low-Red e Ludwig.

Il programma dell’11ª edizione del festival, che si svolgerà dal 13 al 15 agosto alla Olbia Arena, è bell’e fatto, con tre serate che promettono di accontentare tutti i gusti. Si parte col botto giovedì 13 agosto con Achille Lauro, Bresh e Clara, protagonisti questi ultimi di altre edizioni del Red Valley, e Ditonellapiaga, al debutto assoluto, e, poi, Chiello, Boss Doms e Mara Sattei. La sera dopo sarà la volta di Anna, Kid Yugi, Noyz Narcos, Shiva, 22Simba, Promessa e i “nuovi ingressi” 18K, Euroclub, Le-One e LILCR.

Infine a Ferragosto, nella terza e ultima data del Red Valley 2026, sul palco della Olbia Arena saliranno i “big” Sfera Ebbasta, Annalisa ed Ernia, dunque Samurai Jay, Sayf, Rrari Dal Tacco, Low-Red e Ludwig.

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