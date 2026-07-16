Il cantautore EroCaddeo sarà la star dell’estate stintinese. Confermato l’appuntamento per sabato 8 agosto nella Piazza dei 45 dove l’artista salirà sul palco alle 22 per un concerto atteso dai tanti fan. Il cantante lancia il tour estivo “Lontano da casa” una significativa evoluzione della sua carriera musicale che ha visto le sue esibizioni registrare il tutto esaurito. Nell’ultimo singolo EroCaddeo racconta le sue esperienze di chi è costretto ad allontanarsi da casa per viaggiare in altri luoghi e del forte legame con il proprio paese di origine. Racconti di nostalgia e di origini salde alla propria terra, un viaggio musicale ricco di emozioni con riflessioni sui giovani in movimento. Il Live nella Piazza dei 45, uno degli spazi centrali della vita cittadina, luogo suggestivo per una serata pensata per vivere Stintino anche dopo il tramonto, tra musica, socialità e atmosfera estiva. L’evento rappresenta un’occasione per scoprire il borgo turistico in una dimensione diversa da quella balneare, non solo spiagge e giornate al mare, ma anche appuntamenti serali, cultura contemporanea e momenti condivisi nel cuore della comunità.

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