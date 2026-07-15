Cambio di location anche per il concerto di Niccolò Fabi, in programma venerdì 17 luglio nell’ambito del Festival “I Giganti dell’Arte 2026”. A causa della momentanea indisponibilità del Teatro di Tharros, ancora sotto sequestro,lo spettacolo sarà trasferito nella vicina Pratza de Is Ballus, a San Giovanni di Sinis. Resta invariato l’orario, alle 21. I biglietti già acquistati rimangono pienamente validi e non sarà necessaria alcuna operazione da parte degli spettatori.

Chi desidera richiedere il rimborso potrà farlo contattando il circuito di prevendita utilizzato per l’acquisto, entro le ore 16 di giovedì 16 luglio.

Tra i cantautori più apprezzati della scena musicale italiana, Niccolò Fabi porterà sul palco di San Giovanni di Sinis il suo nuovo tour, ripercorrendo una produzione artistica che attraversa quasi trent’anni di musica, ricerca e scrittura. Il concerto fa parte del calendario de “I Giganti dell’Arte 2026”, la rassegna promossa dalla Fondazione Mont’e Prama, che porta durante l’estate nel territorio di Cabras alcuni dei principali protagonisti della scena musicale, teatrale e coreutica italiana e internazionale.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Dromos Festival, nell’ambito di una sinergia che mette in dialogo due importanti realtà culturali del territorio e contribuisce a valorizzare il Sinis e l’Oristanese attraverso la grande musica d’autore.

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