L’estate asseminese si prepara a un appuntamento imperdibile all’insegna della comicità intelligente e della riflessione sociale. Martedì 21 luglio, alle 21.30, la suggestiva cornice di piazza San Pietro ospiterà la nuova produzione teatrale de I Barbariciridicoli: l’esilarante commedia intitolata “Questo matrimonio non s’ha da fare!”.

Una satira sociale in scena

Sotto la regia di Tino Belloni, la compagnia di Ottana porta sul palco un lavoro nato dalla sua collaudata palestra drammaturgica collettiva, che trae ispirazione dalle dinamiche, reali e immaginarie, della Sardegna contemporanea. Lo spettacolo non si limita a regalare risate: attraverso il suo stile inconfondibile, la compagnia affronta tematiche di grande attualità civile, come l'affermazione di genere, la parità e il matrimonio egualitario. Una scelta stilistica coraggiosa e innovativa caratterizza l’intera messa in scena: il ricorso costante al plurale inclusivo.

La trama e i protagonisti

Al centro della vicenda troviamo il personaggio di Tottoni Braghetta, una "maschera" ormai nota al pubblico della compagnia: un pastore dal cuore bonario ma profondamente ignorante e ancorato a una visione del mondo maschilista. A interpretare il ruolo con travolgente ironia è l'attrice Mattea Cherubini.

Le disavventure di Braghetta iniziano quando, dopo un “addestramento digitale”, si ritrova a corteggiare una prorompente figura conosciuta in chat, la signorina Vera Passera, portata in scena da Maddalena Solinas. La passione iniziale, però, si scontrerà con un colpo di scena imprevedibile, destinato a portare i protagonisti davanti a un surreale e improbabile tribunale, presieduto da una singolare giudice interpretata da Giovanna Maria Marongiu.

Il tutto si dipana in un vivace mix linguistico, dove l’italiano si colora degli accenti sardi, romaneschi e siculi, creando un impasto comico dal ritmo serrato.

Un evento aperto a tutti

Come da tradizione per I Barbariciridicoli, lo spettacolo vuole essere un momento di confronto: al termine della rappresentazione, il pubblico sarà invitato a partecipare a un dibattito aperto per discutere insieme le tematiche trattate durante la commedia.

L'evento, promosso grazie al contributo della Regione Sardegna e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Assemini, in collaborazione con la Pro Loco locale, è a ingresso gratuito. Un’occasione unica per godersi una serata di teatro all'aperto, unendo il divertimento alla voglia di riflettere sul presente.

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