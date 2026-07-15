Un grande parco per concerti, spettacoli, attrazioni e appuntamenti destinati a un pubblico di tutte le età e per le famiglie. Ad Arzachena proseguono a ritmo serrato i lavori per il Lebonski Park, il nuovo polo dell’intrattenimento che sarà inaugurato il prossimo 25 luglio con il concerto di Salmo, davanti a circa 20mila spettatori. Sono oltre 300 le persone impegnate nella realizzazione della struttura, che sta prendendo forma nell’area dell’ex galoppatoio comunale di Monti Aguisi. Il progetto interessa una superficie di circa 350mila metri quadrati, in posizione strategica lungo la circonvallazione Olbia-Arzachena-Palau, e punta ad ampliare l’offerta di grandi eventi in Gallura. I dettagli sono stati illustrati durante la conferenza stampa di questa mattina, alla presenza di Sebastiano Pisciottu, fratello di Salmo e titolare della società Lebonski, del sindaco Roberto Ragnedda e dell’assessora Nicoletta Orecchioni.

La giornata inaugurale del 25 luglio proporrà un format concepito come una vera esperienza da festival, distribuita nell’arco di quasi 12 ore. Il pubblico, ha informato Sebastiano Pisciottu, potrà accedere dalle 15 alle aree dedicate alle attrazioni e alla ristorazione, mentre l’ingresso nella zona concerti sarà consentito dalle 18. Sono previste 25 attrazioni comprese nel biglietto, un parco tematico, con spazi ombreggiati, punti ristoro e due distinti palchi. L’obiettivo è evitare lunghe attese e offrire ai fan attività e intrattenimento prima dell’inizio dello spettacolo principale. Dalle 18 fino a mezzanotte si susseguiranno le esibizioni sul palco principale, culminando nel concerto di Salmo e degli ospiti.

Dopo la mezzanotte, la musica proseguirà fino alle 2 su un secondo palco, trasformando progressivamente l’area in una sorta di grande club all’aperto. La scelta di prolungare l’intrattenimento è stata pensata anche per favorire un deflusso graduale degli spettatori e ridurre le criticità della viabilità al termine del concerto. Per la sosta saranno disponibili due grandi aree di parcheggio, a pagamento, ciascuna di circa otto ettari, destinate rispettivamente ai flussi provenienti dalle direzioni di Olbia e Porto Cervo e da quelle di Arzachena, Palau e Santa Teresa Gallura. E ci sarà un’area destinata a persone con disabilità con delle navette per raggiungere l’area concerto. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla Food Experience, con una proposta gastronomica prevalentemente sarda, dall’antipasto al dolce, affiancata da una presenza più limitata di cucina internazionale. Tavolini, zone ombreggiate e preparazioni espresse completeranno l’offerta.

Per l’Amministrazione comunale il Lebonski Park rappresenta un nuovo contenitore destinato a crescere e trasformarsi nel tempo, ospitando non soltanto musica, ma anche eventi culturali, attività per le famiglie e iniziative capaci di promuovere il territorio.

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