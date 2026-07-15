A 10 giorni dal live di Salmo, che inaugurerà col botto ad Arzachena il Lebonski Park, già sperimentato con successo a Milano, l’organizzazione, nella persona di Sebastiano Pisciottu, fratello del rapper olbiese, svela il programma del 25 luglio e il progetto del parco tematico, in fase di realizzazione nell’area dell’ex galoppatoio.

Un parco che ospiterà il palco per il live di Salmo, e che per il mese successivo, dal 31 luglio al 24 agosto, offrirà intrattenimento puro con attrazioni come la torre panoramica alta 40 metri, i campi da paintball e da basket, il percorso giurassico con dinosauri animatronici inseriti all’interno di un bosco e il percorso gonfiabile, più la zona ristoro, all’insegna prevalentemente dei prodotti del territorio, con spazi ombreggiati e tavolini. “Il primo pensiero, mio e di mio fratello, sono state le famiglie, e poi il concerto”, ha spiegato questa mattina Pisciottu durante il tour dedicato alla stampa. “Abbiamo fatto uno studio dal quale risulta che tre volte a settimana le famiglie vanno nei parchi tematici perché questo li unisce: se saremo contenti dell’esperienza di quest’anno, amplieremo l’offerta in futuro per tutta la stagione”, ha aggiunto il manager gallurese prima di passare al concerto. “Con l’evento del 25 luglio abbiamo voluto proporre un’esperienza da festival in una data singola, con due palchi dentro l’area, uno per il concerto di Salmo e un altro per il post”.

Il giorno del concerto il parco aprirà alle 15, mentre l’accesso all’area concerti sarà possibile dalle 18; il concerto terminerà verso mezzanotte, ma fino alle 2 il pubblico potrà intrattenersi con musica live e altro. “La possibilità di accedere al parco in anticipo rispetto al concerto e di poterlo lasciare con grande calma dopo, godendo delle altre attrazioni disponibili, è stata studiata per permettere alle persone di tornare a casa in maniera fluida”, sottolinea Pisciottu. Insomma: prima e dopo il concerto, con scaletta e ospiti (eccezion fatta per Gabry Ponte, ufficializzato due settimane fa) ancora top secret, chi accederà al Lebonski Park potrà intrattenersi mangiando, bevendo, giocando e ascoltando musica. Il 25 luglio potranno accedere al parco solo i possessori del biglietto per il concerto – presenze stimate 20mila, con parcheggi presidiati e servizi navetta per raggiungere il Lebonski Park – mentre dal 31 luglio al 24 agosto l’accesso al parco sarà gratuito e si pagheranno le singole attività.

“Da tempo pensavamo a un progetto per valorizzare l’area del vecchio galoppatoio con dei contenuti da offrire a un territorio in continua crescita”, ha detto il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, presente questa mattina: “Apriamo con un grande evento: Salmo non lo devo presentare io, siamo molto orgogliosi di questo concerto, anche perché questa terra deve distinguersi per un’offerta di qualità”.

Dulcis in fundo, l’assessora allo Sport e agli Spettacoli, Nicoletta Orecchioni: “Avevamo un’idea per quest’area e con Sebastiano abbiamo subito trovato la quadra. Il Lebonski Park sembra un progetto cucito addosso per le ambizioni di Arzachena, e Salmo è un ragazzo sardo che ha raggiunto livelli importanti ma che ha sempre mantenuto un legame forte con la sua terra, e questo rappresenta un grande valore culturale e sociale”.

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