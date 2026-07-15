Cosa dicono le stelle per il 15 luglioLa giornata segno per segno
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Ariete: Date valore alle piccole vittorie quotidiane: la felicità si nasconde più lì che nelle grandi conquiste.
Toro: Una pausa lontano dalle voci familiari vi farà ritrovare ciò che pensate davvero, oltre le pressioni.
Gemelli: Coltivate una pianta o prendetevi cura di un piccolo essere vivente. Vi insegnerà più di tanti libri...
Cancro: Un complimento espresso a voce alta vale di più di mille pensieri tenuti per voi. Dite ciò che provate!
Leone: Mettete da parte il perfezionismo: il fatto è sempre meglio del perfetto che non vede mai la luce.
Vergine: Imparate qualcosa di pratico che vi renda autonomi: la libertà nasce anche dalle piccole competenze.
Bilancia: Un dubbio che vi tormenta da giorni si risolverà da solo se smetterete per un po’ di rimuginarci sopra.
Scorpione: Imparate a riconoscere i segnali del corpo: la stanchezza non è debolezza, ma un avviso da cogliere.
Sagittario: Concedetevi un pomeriggio senza programmi. L’imprevisto saprà riempirlo meglio di qualsiasi agenda.
Capricorno: Una vecchia foto vi farà sorridere e riflettere. Quanta strada avete fatto senza accorgervene?
Acquario: Sperimentate un nuovo modo di andare al lavoro. Anche piccoli cambi di abitudine ravvivano la mente.
Pesci: Tagliate fuori le notizie negative per qualche ora. La vostra mente ha diritto a una tregua rigenerante...