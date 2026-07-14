Ultimi giorni per Sciampitta il festival internazionale del folklore organizzato dal gruppo Città di Quarto, che chiude domani sera con lo spettacolo in piazza mercato trasmesso alle 21 in diretta dalle telecamere di Videolina.

Dopo il bagno di folla di ieri sera con Sciampitta sotto le stelle, con le danze di Friuli, Portogallo, Balla Sardigna, Argentina e Perù, si prosegue oggi con altri due appuntamenti. Di mattina alle 11 all’ex convento di cappuccini in via Brigata Sassari ci sarà l’incontro istituzionale con le delegazioni “Armonie del mondo”, e il concerto con i gruppi di Friuli, Portogallo, Argentina e Perù. In serata alle 21 ci si sposta a Sa dom’e Farra per la danza dei popoli con i gruppi che incontreranno i cittadini. Un percorso, quello di Sciampitta, che attraversa Quartu e la trasforma in un crocevia di culture. Sul palco a presentare Giuliano Marongiu e Margherita Puddu.

«Con il cuore pieno di entusiasmo», ha detto la direttrice artistica del festival Margherita Puddu, «stiamo vivendo questa 41.ma edizione di Sciampitta, un festival che ogni anno ci fa sentire parte di qualcosa di grande, colorato e vivo». (g. da.)

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