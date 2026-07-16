Cosa dicono le stelle per il 16 luglioLa giornata segno per segno
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Ariete: Una piccola gentilezza ricevuta vi commuove più del previsto. Lasciatevi toccare senza imbarazzo.
Toro: Riordinate il vostro spazio di lavoro: un ambiente più pulito porterà chiarezza anche ai pensieri.
Gemelli: Una scelta coraggiosa fatta tempo fa inizia ora a mostrarvi tutti i suoi frutti. Eravate sulla strada giusta.
Cancro: Imparate a chiedere aiuto senza vergogna. Non è un segno di debolezza, ma di intelligenza pratica.
Leone: Una conversazione casuale vi apre una prospettiva nuova. Restate aperti agli incontri inattesi.
Vergine: Smettete di rimandare quella visita medica: prendervi cura di voi è la priorità che state trascurando.
Bilancia: Un ricordo dell’infanzia riaffiora portando dolcezza. Custoditelo, ha ancora qualcosa da raccontarvi.
Scorpione: Date una possibilità a qualcosa che avete sempre rifiutato per pregiudizio. Potreste ricredervi.
Sagittario: Una lettera o un messaggio scritto a mano farà più effetto di qualunque altra comunicazione digitale.
Capricorno: Tagliate i rapporti che vi prosciugano l’energia. Proteggere il proprio benessere è un atto sacrosanto.
Acquario: Una passione coltivata di nascosto merita di vedere la luce. Mostratela senza paura del giudizio altrui.
Pesci: Imparate ad apprezzare il silenzio: contiene risposte che il rumore continuo vi impedisce di sentire.