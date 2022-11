Enrico Montesano alle prove di “Ballando con le stelle” con la maglia della Decima Mas, è bufera sull’attore già salito agli onori della cronaca nel periodo della pandemia, durante il quale arringava il popolo dei negazionisti e dei no vax.

A sollevare il caso è stata Selvaggia Lucarelli, in giuria nel programma di Milly Carlucci, che ha postato su Twitter un’immagine che mostra il concorrente indossare una maglia con il simbolo X Flottiglia Mas e sulle spalle la scritta ‘Memento audere semper’: “Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima Mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo”, ha scritto su Twitter.

Apriti cielo, diverse le prese di posizione di esponenti politici ma non solo. Tra le prime ad andare all’attacco c'è Fiorella Mannoia: “Ma sì, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della 10ma Mas. Pure te che vai a guarda'”.

Durissima presa di posizione del consigliere di amministrazione della Rai, Riccardo Laganà: “Sfugge il controllo editoriale quando si appalta a autori esterni e società di produzione. Pessimo messaggio su Rai1, irricevibile per il servizio pubblico. Ci vuole rispetto per cittadini e Costituzione; auspico seri provvedimenti ma troveranno le solite carte a posto per giustificare”.

L’Anpi chiede provvedimenti immediati: “Montesano arringava i no Vax invitandoli a non pagare il canone Rai. Oggi prova a "Ballando con le stelle" con la maglietta della X Mas, nota per il collaborazionismo con i nazisti e la ferocia contro i partigiani. Una vergogna che offende le vittime della criminalità nazifascista e la Resistenza, radice della Repubblica. Attendiamo seri provvedimenti dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi”.

Il diretto interessato replica sul suo canale Telegram mostrando una foto che lo ritrae con in mano la tessera del Psi del 1976 e alle sue spalle un’immagine di Che Guevara: “Buona domenica amici”, scrive, “le fesserie e le strumentalizzazioni lasciamole agli altri”.

E Roberto Morassut, esponente Pd che ricorda quando Montesano “venne eletto consigliere comunale a Roma nel Pds e poi parlamentare europeo”, lo ricorda “negli spot elettorali del Psi”, gli chiede di “mantenere la sua dignità”. “Per carità – afferma il deputato dem – si può cambiare idea nella vita, ma cercare la benevolenza di nuovi presunti padroni indossando la maglia di una formazione repubblichina guidata da un personaggio come Junio Valerio Borghese, protagonista di trame golpiste negli anni 60 e 70 questo no. È umiliante per chi lo fa”.

