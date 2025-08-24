Il logo di Videolina in un fumetto di Nathan NeverUn omaggio che l'autore Bepi Vigna ha voluto fare alla tv sarda
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nel 22° secolo, a Nova Lubiana, città slovena ricostruita che fa parte di un Protettorato, ci sarà anche Videolina a seguire una conferenza stampa affollata e importante. Naturalmente si parla di un fumetto: nel numero 410 di Nathan Never (Sergio Bonelli Editore) uscito il mese scorso, una delle ultime tavole dell'avventura dal titolo "Il mistero di Aquileia" mostra il logo di Videolina insieme ad altri broadcast.
Probabilmente un omaggio che l'autore Bepi Vigna, di Baunei, ha voluto fare all'emittente sarda, trovando la collaborazione del disegnatore Romeo Toffanetti. Vigna è uno dei tre creatori nel 1991, insieme a Michele Medda e Antonio Serra, del fumetto di fantascienza che ha come protagonista il migliore elemento dell'agenzia investigativa privata Alfa.
Va ricordato come Nathan Never abbia comunque frequentazioni sarde, dato che qualche anno fa ha fatto da testimonial per la campagna della Lila Cagliari, la Lega Italiana per la Lotta contro l'Aids.