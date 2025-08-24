Ariete: Energia alle stelle! Peccato la usiate per discutere col tostapane. Ritrovate la calma prima di agire.

Toro: Avete voglia di comfort e coccole? Oggi è un ottimo giorno per restare a letto e ignorare il mondo!

Gemelli: Si sa, parlate troppo. Ma oggi questo potrebbe salvarvi da una situazione imbarazzante… o peggiorarla.

Cancro: La vostra emotività oggi è una soap turca. Ma tranquilli: anche se piangete per tutto, le cose si risolveranno.

Leone: Oggi vi sentite la belva del vostro segno zodiacale, ma attenzione a chi ruggite, ci sono predatori peggiori!

Vergine: Sì, fare liste vi aiuta a mantenere un certo controllo. Ma non sempre si può ridurre tutto per punti...

Bilancia: Cercate equilibrio come un circense sul filo. Tornate con i piedi per terra e datevi un’altra possibilità.

Scorpione: I vostri pensieri oggi sono misteriosi quanto quelli di un film muto sottotitolato in arabo. Datevi del tempo...

Sagittario: Rimasti soli avete voglia di fuggire alle Maldive? Capibile. Ma magari iniziate con una gita sotto casa.

Capricorno: Che lavoriate troppo era indubbio da tempo. Tutto questo stress sta però avendo effetti sull’amore...

Acquario: Le vostre idee sfrecciano alla velocità della luce, così innovative che, purtroppo, da molti non sono capite.

Pesci: Sognatori seriali, oggi rischiate di innamorarvi di un tramonto, di una canzone o...di un commesso carino.

