Domenica 31 agosto San Giovanni dei fiori ad Oristano sarà la suggestiva location in cui si terrà il concerto jazz Hard Bop and Voices, il protagonista sarà il coro della scuola di Jazz del conservatorio di Cagliari diretto dalla docente Francesca Corrias.

Il concerto fa parte della rassegna "Musica nelle sere d'estate" realizzata con il patrocinio della regione autonoma della Sardegna, dal ministero della cultura, dalla fondazione di Sardegna, dal comune di Oristano e dal gremio dei contadini.

Hard Bop and Voices è un nuovo progetto accompagnato dalla band formata quasi del tutto dai docenti della scuola di Jazz di Cagliari. Il programma di questa band fonde composizioni di Joe Henderson, Max Roach, kenny Dorham e altri grandi del Jazz moderno. Un mix tra voci e strumenti che fonde versatilità e ricchezza espressiva.

© Riproduzione riservata