Cosa dicono le stelle per il 25 agostoLa giornata segno per segno
Ariete – Oggi non vorreste litigare con nessuno, ma anche il forno sembra contrariato. Attenzione a non bruciare la cena!
Toro – La giornata a sorpresa che avevate organizzato stava per essere distrutta, ma ce l’avete fatta alla fine!
Gemelli – Oggi cambiate opinione almeno due volte al minuto. Ciò che vi turba può essere risolto da buon riposo.
Cancro – Quando qualcuno vi chiede com’è andata la giornata, voi rispondete “poetica”: vi darà un’aura di mistero!
Leone – Oggi vi sentite sotto attacco nemico. Rilassatevi, al massimo cercheranno di rubarvi il parcheggio!
Vergine – Avete fatto ordine in tutta la casa e ora vi rimane solo quello sgabuzzino della vergogna. Affrontatelo!
Bilancia – La vostra vena diplomatica spesso non è così d’aiuto quanto pensate. Dovete prendere una decisione!
Scorpione – Quanto ancora volete portare avanti quella piccola bugia? Presto potrebbe diventare complicato!
Sagittario – Avete deciso di seguire il vostro istinto ma siete finiti di nuovo in quel negozio! Datevi un contegno oggi...
Capricorno – Meglio se oggi iniziate la giornata con un piano B, uno C e forse anche uno D. Meglio prevenire che curare.
Acquario – Questa notte avrete una visione di voi tra dieci anni. Se non vi piacerà è il momento di agire...
Pesci – Anima pura quale siete, a volte vi perdete troppo nel vostro mondo interiore. Tornate alla realtà...