A Bulzi sax e organo Hammond per il progetto Four Groovin’ OneIl festival internazionale itinerante Musica sulle Bocche torna in Anglona
Irrompe l'organo Hammond al Festival Musica sulle Bocche. Domani alle 21.30 in piazza Grande a Bulzi protagonista il quartetto composto da Max Ionata e gli Hammond Groovers, che presenteranno dal vivo il nuovo progetto Four Groovin’ One.
Il concerto vedrà sul palco quattro tra i più rappresentativi musicisti del jazz italiano contemporaneo: Max Ionata al sassofono, Daniele Cordisco alla chitarra, Antonio Caps all’organo Hammond e Elio Coppola alla batteria.
Four Groovin’ One è il frutto di una collaborazione decennale tra questi quattro artisti, che danno vita a un Hammond quartet compatto e raffinato, capace di coniugare il linguaggio del New Hard Bop con un profondo rispetto per la tradizione afroamericana.
Il progetto discografico, sostenuto da Hammond Italia, sarà pubblicato il 27 settembre 2025 dall’etichetta Nuccia. Il primo singolo, Looks Beautiful, è già disponibile sulle principali piattaforme digitali e offre un’anteprima dell’energia e della brillantezza che caratterizzano l’intero album.