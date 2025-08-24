"Around Clarinet" è il titolo del concerto del Nico Gori Sestetto in programma domani alle 21.30, nel cortile della Chiesa di Sant’Antonio da Padova a Ploaghe.

Nella nuova produzione Nico Gori propone un viaggio musicale attraverso le infinite possibilità espressive del clarinetto, lo strumento che ha definito la sua carriera. Il repertorio della serata alternerà brani inediti originali e rielaborazioni di grandi classici, offrendo al pubblico una narrazione sonora intensa e raffinata del legame profondo tra l’artista e il suo strumento.

Il sestetto vede sul palco, accanto a Gori al clarinetto e alla direzione, Marco Benedetti al basso elettrico, Raffaele Pallozzi al pianoforte, Andrea Mucciarelli alle chitarre, Simone Padovani alle percussioni e Andrea Beninati, impegnato alla batteria e al violoncello.

L'appuntamento è nel cartellone del Festival Internazionale itinerante Musica sulle Bocche.

