Il cantante e musicista Francesco Renga sarà a Bono per un concerto celebrativo di un anniversario importante. Nel 2025 la sua canzone “Angelo” ha compiuto vent’anni, l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il festival di Sanremo. Il live dal titolo “Angelo-Venti” è in programma il 29 agosto alle 22.30, nella piazza San Raimondo del paese del Goceano, un evento inserito nell’ambito della tre giorni dei festeggiamenti di San Raimondo Nonnato, il 23, 24 e 25 agosto, organizzati dal Comitato San Raimondo – Fedales 1985, con il patrocinio del Comune di Bono. Il tour di Renga partito da Vicenza, proseguirà per tutta l’estate in diverse città italiane, una festa e un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi. Una occasione per vivere diverse emozioni senza tempo e per celebrare la carriera straordinaria di una delle voci più interessanti del panorama della musica italiana. Nella tre giorni sono tanti gli eventi in programma, che si concluderanno domenica con la sfilata tradizionale folkloristica, che vedrà la partecipazione di diversi gruppi in costume sardo.

