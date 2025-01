C'è tutto un mondo di canzoni, teatro e cinema, di palchi e di schermi piccoli e grandi che Massimo Ranieri si porta appresso con profondità di emozioni e talento e leggerezza fisica che smentisce i suoi 73 anni.

Il poliedrico artista napoletano sbarca sull'isola con il suo ultimo spettacolo "Tutti i sogni ancora in volo". Sarà il 29 marzo al Teatro Comunale di Sassari e il 30 marzo al Teatro Lirico di Cagliari. I biglietti sono disponibili da oggi.

Promosso e organizzato dall’Associazione Culturale Il Leone e le Cornucopie, l’evento offre l’opportunità di immergersi nell’arte e nel talento di Massimo Ranieri, in uno spettacolo che fonde la straordinaria versatilità di un’icona dello spettacolo italiano con l’emozione dei suoi brani più amati e delle sue interpretazioni senza tempo.

“Tutti i sogni ancora in volo” è un viaggio tra canto, recitazione e racconti inediti. Ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri, lo spettacolo riprende il successo del varietà televisivo omonimo, andato in onda su Raiuno, e include brani intramontabili come "Rose rosse" e "Perdere l’amore", accanto al più recente "Lettera di là dal mare", vincitore del Premio della Critica a Sanremo 2022.

© Riproduzione riservata