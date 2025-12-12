Una stagione di concerti che ha già visto numerosi ospiti, e che prima di Natale offre una serata esplosiva: sabato sera il Cousinà Late Show di Cagliari lancia "Let's Spend the Night Together" con ben tre concerti dal sapore underground, firmati dalle band Fellini e WhiteFang e dal cantautore Camala. La musica parte alle 21:30, in un'altra data collaborativa con Bohemien Eventi.

Fellini è un duo cagliaritano formato da Mario Nardi e Serena Pieroni, all'esordio nel 2022 con l'extended-play omonimo, in cui già si concentra il nocciolo dell'immaginario e del sound del progetto. Con atmosfere surreali, a metà tra l'onirico e l'etereo, e sonorità cantautorali, alternative ed elettroniche che sfumano dal cupo al nostalgico, i Fellini hanno di recente pubblicato il primo disco in studio lo scorso 22 novembre, laconicamente intitolato "LP".

Il trio dei WhiteFang nasce da un'idea del chitarrista e cantante Luca Cadeddu Palmas, che prendendo inizialmente le mosse dal post-rock e dalla world music debutta nel 2021 con "Into The Woods". Dopo un lavoro collaborativo con Kreky, nel 2025 ritornano con il nuovo "It's a Strangely Beautiful World", in cui il suono originale del gruppo va a colorarsi di ispirazioni rumoriste e shoegaze, vantando anche la partecipazione di Pierpaolo Capovilla de Il Teatro degli Orrori.

Ed è l'alias di Nicola Ventura quello di Camala, cantante e chitarrista originario di Iglesias già parte dei Kuroko: il suo è un repertorio essenzialmente cantautorale e spontaneo, con una solida impostazione indie che si muove tra pop e folk.

© Riproduzione riservata