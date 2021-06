È scoppiata in lacrime in diretta Mara Venier, che oggi è tornata alla conduzione di “Domenica in” su Rai 1, dopo essersi sottoposta nei giorni scorsi a una complessa operazione ai denti, in seguito alle quali la conduttrice ha temporaneamente perso parte della sensibilità facciale.

La presentatrice ha introdotto il programma, emozionatissima: "Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima".

Poi ha voluto citare chi le è stato vicino in questo momento non facile: "Voglio cominciare questa domenica facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi". Poi non è più riuscita a trattenere le lacrime, per le quali si è scusata con i telespettatori.

"Sto vivendo un brutto incubo”, aveva scritto poco più di dieci giorni fa su Instagram, ricevendo sui social messaggi di vicinanza da vip e personaggi del mondo dello spettacolo, da Sandra Milo ad Asia Argento.

