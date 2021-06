"Ho qualche difficoltà a parlare, sono stata operata due volte ai denti".

Lo ha rivelato Mara Venier a “Domenica In”, parlando della sua settimana, molto complicata.

"Lunedì sono stata sottoposta a un lungo intervento da un dentista, nei giorni successivi qualcosa non è andato bene. Sono dovuta andare dal professore Valentino Valentini, chirurgo maxillo-facciale del Policlinico Umberto I di Roma, che mi ha operata venerdì per cercare di risolvere qualche problema. Per me era importante essere qui oggi e superare un piccolo trauma che ho subito", ha spiegato la conduttrice durante la trasmissione.

La presentatrice ha fatto sapere di “non riuscire a nascondere nulla ai miei telespettatori”.



