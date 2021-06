Mara Venier non si è ancora ripresa dopo le brutte conseguenze avute a seguito di un intervento dal dentista.

La settimana scorsa, racconta lei stessa, “sono andata da un dentista qui a Roma per un impianto già previsto da mesi. Sono arrivata in studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30 e sono uscita alle 17.30, dopo ore”.

Da quel momento è iniziato il calvario: “Ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso, bocca, gola, labbra e mento”.

Giovedì "di corsa dal chirurgo MaxilloFacciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto) che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno. Ricoverata, sala operatoria, anestesia totale, un incubo”.

Ora si prepara a una visita di controllo: “Spero di evitare un altro intervento”.

Centinaia i commenti di sostegno per la conduttrice di Domenica In. Da Asia Argento (“Ti sono vicina”) a Sandra Milo (“Ti sono vicina con tutto l'affetto di cui sono capace augurandoti di venirne presto fuori. Sei una donna forte e coraggiosa e supererai questa dura prova”), passando per Giacomo Urtis (“Dai zia Mara, siamo tutti con te. Riprenditi presto!”) e persino il virologo Matteo Bassetti (“In bocca al lupo. Spero che ti possa riprendere prestissimo”).

