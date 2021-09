La comunità di Mandas ha salutato la troupe che nei giorni scorsi ha girato, nel centro storico del paese dell’alta Trexenta, alcune scene del film di Marisa Vallone “La terra delle donne (No Photo Reposare)”.

L’amministrazione comunale, sulla base dell'esperienza più che positiva appena conclusa, sta promuovendo il progetto “Mandas Cinema” che punta a sfruttare gli scorci più suggestivi del paese e gli edifici storici da proporre come scenografie ideali per film e fiction. "Abbiamo vissuto una settimana bellissima - dice il sindaco Umberto Oppus -, è stato emozionante ospitare le riprese di una produzione cinematografica di livello internazionale".

Ricchissimo il cast che comprende Valentina Lodovini, Alessandro Haber, Syama Rayner, Hal Yamanouchi, Jan Bijvoet, Freddie Fox e Paola Sini (anche produttrice e sceneggiatrice). La produzione è di Fidela Film con Armeni Ges Productions e New Time Spa in collaborazione con Rai Cinema. La distribuzione nazionale è a cura di Adler Entertaiment, investitori esterni: Pierpaolo e Raimondo Tilocca. Il progetto è già stato venduto, oltre che sul mercato nazionale, negli Stati Uniti, in Canada, India, Cina e America Latina.

Il sindaco Oppus nei giorni delle riprese ha accompagnato l’attrice Valentina Lodovini a visitare il centro storico. Il set è stato allestito nel cuore del paese, nella casa-museo “Is lollas de is Aiaus” ricavata in un edificio di fine XVIII secolo e che rappresenta una sorta di scrigno magico in cui sono custodite le tradizioni agropastorali e artigiane della Trexenta.

