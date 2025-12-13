«L’estate è finita ma la vita continua ad andare avanti alla grande».

Maisie Williams, l’attrice che interpreta Arya Stark nel Trono di spade, si gode la Sardegna tra Domus de Janas, cucina e mare.

In un post su Instagram condivide le immagini di una vacanza con un paio di amiche nell’Oristanese.

E non manca il tuffo da S’Archittu, sulla costa di Cuglieri, luogo magico e simbolo di una natura “artistica” che ha ispirato registi e scrittori. E non poteva non conquistare l’interprete inglese.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata