13 dicembre 2025 alle 15:31aggiornato il 13 dicembre 2025 alle 15:49
Maisie Williams (Arya Stark nel Trono di spade) conquistata dalla Sardegna: il tuffo da S’ArchittuL’attrice inglese si gode una vacanza nell’Isola con un paio di amiche
«L’estate è finita ma la vita continua ad andare avanti alla grande».
Maisie Williams, l’attrice che interpreta Arya Stark nel Trono di spade, si gode la Sardegna tra Domus de Janas, cucina e mare.
In un post su Instagram condivide le immagini di una vacanza con un paio di amiche nell’Oristanese.
E non manca il tuffo da S’Archittu, sulla costa di Cuglieri, luogo magico e simbolo di una natura “artistica” che ha ispirato registi e scrittori. E non poteva non conquistare l’interprete inglese.
(Unioneonline)
