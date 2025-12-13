Le atmosfere briose delle opere di Gioachino Rossini aprono domani al Teatro Civico di Sassari “Voci di Natale”. La rassegna organizzata da Ars Aurelia proporrà tre concerti con l'obiettivo di avvicinare alla lirica la più ampia fetta di pubblico possibile, tanto che tutte le serate sono a ingresso libero e gratuito.

Il concerto di domenica inizia alle 19 e avrà come protagonisti il mezzosoprano Marta Pluda e il baritono William Hernandez, accompagnati al pianoforte da Daniela Gonzalez per un programma incentrato su Rossini.

Il secondo appuntamento sarà il 27 dicembre alle 20, con una serata dedicata al belcanto donizettiano che vedrà protagonisti Nikoletta Hertsak e Matteo Torcaso, giovani interpreti di prestigio internazionale reduci dai successi del Donizetti Opera Festival di Bergamo. Con loro il giovanissimo pianista sassarese Jakob Schroeder, mentre la serata sarà presentata dall’attore Simone Azzu.

La rassegna si concluderà il 3 gennaio, alle 20, con il recital del tenore Dave Monaco, tra le voci italiane più richieste del panorama lirico contemporaneo e uno dei più acclamati vincitori del Premio Operalia 2025. Monaco offrirà al pubblico uno dei suoi primi recital dopo la premiazione, accompagnato al pianoforte dal maestro Marco Schirru sotto la conduzione di Simone Azzu.

