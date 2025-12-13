Confermata la seconda star del Capodanno di Castelsardo: sarà la rapper Anna Pepe.

Dopo l'ingaggio di J-Ax, anche la rapper spezzina animerà la festa del 31 dicembre, proponendo i suoi successi più noti, a cominciare dal brano “Desolée”, che è stato il più scaricato in estate.

Una scelta, quella dell’amministrazione comunale, dedicata al pubblico dei giovanissimi, sempre molto attenti alle tendenze dei social. Anna ha infatti oltre due milioni e mezzo di followers su Instagram e addirittura 3,2 milioni su TikTok.

Un doppio nome, J-Ax e Anna, che copre 35 anni di musica per una scelta rivolta a diverse generazioni e per un Capodanno, si legge in una nota, «che può mettere d'accordo anche le famiglie».

L'artista spezzina si è fatta notare già nel 2020, a 17 anni, col singolo “Bando”, con il quale è diventata l'artista più giovane di sempre ad aver raggiunto la prima posizione della classifica dei singoli italiana stilata dalla FIMI. È l'artista femminile italiana più ascoltata su Spotify per il terzo anno di fila. A soli 22 anni, ha già conquistato oltre 15 primi posti nella classifica singoli Fimi, un record assoluto dalla sua istituzione nel 1997. La musica di Anna ha totalizzato oltre 4 milioni di copie certificate in Italia, 43 dischi di platino e 9 dischi d'oro. Impressionanti anche i numeri del Vera Baddie Tour 2025, organizzato da Vivo Concerti: 10 palasport in Italia tutti sold out, tra cui Roma, Milano, Firenze. Il 25 marzo ha vinto il premio Donna italiana dell'anno ai Billboard Women in Music di Los Angeles. Nel mese di aprile la rivista Forbes Italia l'ha inserita tra gli under 30 italiani che avranno maggiore impatto nel futuro per la categoria intrattenimento.

