Ariete: Solo pensieri costruttivi. È il vostro mantra di questi giorni, che qualcuno oggi cercherà di far vacillare. Attenti!

Toro: Tempo propizio per mettere a fuoco tutto quello che vi è balenato in testa quest’anno: approfittatene!

Gemelli: Bando agli esperimenti: se non siete convinti di qualcosa dall’inizio, difficilmente lo diventerete col tempo...

Cancro: Calcolare sempre il dato e il ricevuto potrebbe stancarvi. Per una volta, viva la gratuità!

Leone: Attraversate una fase delicata della vostra vita: se vi sentite suscettibili, non siate severi con voi stessi.

Vergine: Anche se la sfera amorosa non procede a gonfie vele, ricordate che il futuro è tutto da scrivere. Iniziate oggi!

Bilancia: Qualcuno a cui tenete ora è lontano? Provate a curare i contatti: una sfida potrebbe rivelarsi anche un’opportunità.

Scorpione: Troppi fronzoli nella vostra cerchia di amicizie, voi avete voglia di semplicità. Provate a farlo presente...

Sagittario: Eventi del passato ritornano, lasciandovi destabilizzati. Siete abbastanza forti per superarli ancora?

Capricorno: La rabbia è inutile se non la incanalate: prendetevi del tempo e lo spazio giusto per sfogarvi come si deve.

Acquario: Quello che avevate pianificato non si è realizzato? È il momento di farvi sorprendere dall’inaspettato!

Pesci: La stanchezza sembra vincere, ma un’occasione particolare potrebbe tirarvi fuori dal guscio. Coglietela.

